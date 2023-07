Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Östersjön pekats som strategiskt viktigt att kontrollera.

En av nycklarna till att bibehålla säkerheten där har för Nato kommit att bli Sveriges ubåtsflotta, som har några av de mest avancerade ubåtarna som någonsin byggts.

När Sverige går med i Nato kommer det att hjälpa alliansen att åtgärda sin sårbarhet i norra Europa. Sex av Natos nuvarande medlemsländer har hamnar runt Östersjön, men i dagsläget är det endast Tyskland som har en ubåtsflotta. Östersjön har ett medeldjup på cirka 60 meter, vilket gör det för grunt för merparten av de kärnkraftsdrivna ubåtar som används av Ryssland och USA. Där spelar Sverige en viktig roll med sin världsledande ubåtsflotta, som enligt analytiker är några av de mest avancerade konventionella ubåtarna som någonsin byggts.

Utvecklat ubåtar sedan 1880-talet

Enligt Bo Rask, tidigare chef i det svenska ubåtsvapnet, är hemligheten till Sveriges överlägsenhet under vattnet vår erfarenhet. Svenska flottans första ubåt, Hajen, sjösattes år 1904, men redan på 1880-talet började man att utveckla ubåtar. Detta i kombination med kompetent personal och välutvecklad teknik, anpassad för Östersjöns förhållanden med varierande saltnivåer som påverkar både flytkraften och hur ljud färdas under vatten, har enligt Rask lett till att vi tillhör de främsta i ubåtsvärlden.

Hemligheten bakom Sveriges ubåtar

De flesta av världens konventionella ubåtar drivs av batterikraft när de är under vatten. Detta medför att de måste gå upp till ytan igen efter några dagar så att deras dieselmotorer kan köras för att ladda batterierna. Svenska ubåtar har däremot flytande syre lagrat i tankar ombord, vilket gör att man kan köra dieselmotorerna under vattnet för att ladda batterierna. På så sätt kan svenska ubåtar stanna längre under vatten i veckolånga perioder och på så sätt och minska risken för att bli upptäckta.

Nya ubåtar ideala för krigsföring på havsbotten

År 2027-2028 väntas den svenska flottan sätta de nya A26-ubåtarna i drift. Fartygen, som byggs av SAAB Kockums, kommer att vara större och mer mångsidiga än dagens Gotlands-klass och ha en unik egenskap: En portal i fören, med en diameter på 1,5 meter. Genom portalen kan fjärrstyrda fordon eller grupper av dykare enkelt kan komma in och ut ur fartyget under vattnet. Detta gör A26-ubåtarna idealiska för havsbottenkrigsföring - till exempel vid förstöring av rörledningar eller annan infrastruktur på havsbotten.

Så här kan A26-ubåtarna används för krigsföring på havsbotten. Foto: Saab AB

