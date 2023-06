Ligaorganisationen Svensk Elitfotboll reagerar starkt på Fotbollskanalen och GP:s granskning om den så kallade ”Snapchatagenten”.

Situationen ska nu diskuteras med klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

– Vi måste följa upp det här, säger sportchefen Svante Samuelsson.

Fotbollskanalens och GP:s granskning om ”Snapchatagenten” vållar reaktioner. Den framgångsrika svenska agenten ska enligt ett stort antal källor utsatt bland annat klienter för oönskat sexuellt beteende.

– Först och främst blev jag överraskad. Jag har inte hört talas om det här perspektivet tidigare kopplat till agentverksamhet och rådgivning till spelare. Och så kände jag naturligtvis en bedrövelse, säger Svante Samuelsson, sportchef på intresseorganisationen Svensk Elitfotboll.

Kommer ni ta upp det här med klubbarna?

– Absolut kommer vi att göra det. Vi har dessutom skapat en grupp under våren där vi tillsammans med förbundet diskuterar agentfrågor. Sedan är det viktigt att just det här inte framställs som att det är vanligt förekommande. Jag har aldrig hört talas om det förut just i agentmiljön, så det är ett unikt fall.

8:08 Elitfotbollsspelare larmar om agent: ”Krävt dickpics mot övergångar”

Nytt regelverk

Enligt Svante Samuelsson är en viktig del att sprida information om problematiken till spelarna via klubbarna. Han lyfter också fram ett nytt agentregelverk från internationella fotbollförbundet Fifa som kommer under hösten.

– Vi vill vara optimistiska och tro att det nya regelverket kommer styra upp marknaden på ett sätt som gör att affärerna blir mycket renare och mer transparenta.

Inte registrerad

Snapchatagenten är inte registrerad som agent hos Svenska Fotbollförbundet och håller sig på så vis utanför systemet. Svante Samuelsson poängterar vikten av att spelare och klubbar jobbar med just registrerade agenter och hoppas att man framöver ska kunna göra det svårare för agenter att runda regelverket genom att låta kollegor som är registrerade skriva på affärer.

– Det är en av nycklarna i det nya regelverket, säger Svante Samuelsson.

