Har du drabbats av magsjuka, klåda eller huvudvärk – och vet med dig att du badat i vatten med blommande alger – kan du ha blivit förgiftad. Trots att symtomen sällan är livshotande är det viktigt att vara uppmärksam – särskilt på de små.

– Om det är något som man verkligen ska passa upp på är det ens barn och husdjur, säger läkaren Marcus Olausson.

Just nu blommar algerna för fullt, särskilt i Östersjön. Den låga salthalten är något som så kallade cyanobakterierna i algerna trivs i. Även i en del sjöar runt om i landet pågår algblomningen. För att undvika att bli förgiftad av den gulgröna sörjan är instruktionen enkel: Bada inte.

– Undvik att bada om det ligger en hinna på vattnet. Rådet är att hålla koll på lokala hemsidor och se efter om det förekommer algblomning om man ska ut och bada i Östersjön, säger Marcus Olausson.

Symtomen att ha koll på

Skulle man ändå få i sig förgiftat vatten finns det en rad symtom som man bör vara uppmärksam på.

– Skulle det vara så att man får i sig vatten med toxiner av misstag, vid exempelvis en kallsup, är det vanligt att man får magsjuka, illamående, kräkningar och diarré. Det har att göra med att toxinet påverkar oss och som kroppen försöker göra sig av med, säger Marcus Olausson.

Det är inte heller ovanligt med lokala reaktioner i form av utslag på kroppen och klåda. Man kan även få besvär med röda och kliande ögon.

Barn och hundar särskilt utsatta

Barn är särskilt utsatta eftersom de tenderar att svälja mer vatten än vuxna. De har också en annan kroppssammansättning och kan därför drabbas värre vid förgiftning, berättar Marcus Olausson.

– Har barnet fått i sig rikligt med förgiftat vatten och får symptom som kräkningar och diarré, och om man tycker att barnet är allmänpåverkat, tycker jag att man ska söka vård. Har barnet utslag och kräks, men inte är så påverkat, kan man med fördel först vända sig till 1177 eller Giftinformationscentralen för att bolla med dem.

Även hundägare bör ha koll på sina fyrbenta vänner. Det har tidigare rapporterats om att hundar dött av misstänkt algförgiftning.

– Hundar är extra utsatta eftersom de är ute och springer och i vattenbrynet och dricker av vattnet. De kan bli riktigt rejält sjuka.

Farligt i sällsynta fall

Trots att de flesta tillfrisknar inom ett dygn kan toxiner i vattnet i sällsynta fall vara farligt för levern och njurarna. Men det finns ingen anledning till panik, menar Marcus Olausson.

– Har man råkat bada i algblomning, se till att duscha dig ren och skölj ögonen. Får man symtom, kontakta i första hand 1177 för att få rådgivning.

Att det nu blåser nu väntas minska risken för att insjukna.

– Det är inte som att de försvinner, cyanobakterier finns kvar i vattnet men de här ansamlingarna blandas ner i vattnet så att det inte blir ett problem för oss som vill bada, säger Karin Wesslander, oceanograf vid SMHI till TT.

Läs mer om algförgiftning Det finns ingen botande behandling mot algförgiftning, utan sjukvården behandlar utifrån de besvär man har. Den vanligaste giftalgen är cyanobakterierna som kan avge nervgift, levergift och tarmgift. Dessa bakterier finns i sött och bräckt vatten, som i sjöar och i Östersjön. Vindar och strömmar kan dock föra med sig de giftiga bakterierna från Östersjön till andra platser. Vanliga symtom vid förgiftning är hudutslag och klåda, irriterade ögon, magsjuka med diarré och kräkningar samt huvudvärk. Besvären brukar vanligtvis uppstå inom några timmar, för att sedan avta efter något eller några dygn. Man kan också få feber och muskelsvaghet om man fått i sig stora mängder vatten. I sällsynta fall kan även levern och njurarna påverkas. Källa: 1177, Marcus Olausson.

Bakterier i vattnet på flera badplatser



På ett 40-tal badplatser i landet räknas vattnet just nu också som otjänligt på grund av bakterier, enligt Havs- och vattenmyndigheten.



Kraftiga regn kan vara ett skäl till bakteriespridningen enligt myndigheten som hittills i år fått in ett 40-tal prover från landets kommuner, som visar otjänligt vatten vid badplatser. Utöver det har 12 av Sveriges EU-bad – badplatser som har fler än 200 badande per dag – fått klassificeringen dåligt badvatten.

– Det har varit skurar och skyfall de senaste veckorna. Tar man prov på badvattnet någon dag efter regnet har det ofta kommit ut mer smittämnen och bakterier i vattnet, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.