Oväntade forskningen: Hajar simmar gärna nära städer

Vi kanske har simmat med en haj utan att veta om det – ny forskning från University of Miami visar nämligen att hajar tillbringar mer tid vid hårt befolkade ständer än vad man tidigare trott.



– Landlevande rovdjur som varg och björn håller sig helst borta från större städer, men det var inte alls samma med hajar, säger Neil Hammerschlag som varit delaktig i studien.



Forskarna har under flera år följt tjurhajar, sjuksköterskehajar och hammarhajar – och kan nu slå fast den oväntade slutsatsen. Hajarna borde nämligen hålla sig borta från allt ljud, buller och all förorening som finns på befolkade platser.



– Den här nyheterna är sämre för hajen än för människan, säger Hammerschlag.



Hur ska vi som badar tänka nu då, när vi har den här kunskapen? Se i spelaren ovan.