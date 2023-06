Tre personer skottskadades i Stockholmsområdet sent i går kväll. Två blev skjutna i Solna och en i Jordbro – för den senare skjutningen är en person nu anhållen.

– Vi har ett omfattande filmmaterial som har gåtts igenom under natten, säger Ola Österling på Stockholmspolisen



En man i 18-årsåldern har under morgonen anhållits av åklagare efter skjutningen i Jordbro, söder om Stockholm, i fredagskväll.



Larmet kom till polisen vid 22 på fredagskvällen där en man i övre 20-årsåldern blivit skjuten. Han fördes till sjukhus utan livshotande skador.



Ola Österling, presstalesperson hos polisen vill inte kommentera om männen är kända av polisen sedan tidigare.



Vi håller på med en kartläggning av målsäganden och framför allt gärningsmannen och i vilket sammanhang de har mötts tidigare. Vad vi fått fram kommer vi i nuläget inte offentliggöra, säger han.

Under natten inledde polisen en förundersökning gällande mordförsök.



Teknikerna har avslutat brottsplatsundersökningen och där har vi säkrat spår och teknisk bevisning. Det finns ett omfattande material av film som hämtats in och nu gås igenom av vår kamerabevakningscentral.