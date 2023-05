Banarbeten på Södra stambanan kommer att innebära mer strul än vanligt i sommar för tågresenärer, skriver TT.

Ett tiotal större och ett 50-tal mindre arbeten kommer att beröra en sträcka på omkring 35 mil mellan Norrköping och Hässleholm.

Under vecka 24 sker flera stora avstängningar, vilket bland annat drabbar sträckorna Stockholm-Malmö, Norrköping-Linköping och Älmhult-Hässleholm.

– Vi hoppas att resenärer har överseende med detta, säger Jenny Nilsson, projektledare på Trafikverket, till TT.

Ersättningsbussar kommer att sättas in och enligt Trafikverket är det redan nu möjligt att boka biljetter enligt de nya rutterna.

Mellan mitten av juni till mitten av augusti stängs västkustbanan av vilket påverkar trafiken mellan Göteborg och Mölndal.

0:26 Trafikverket: Fortsatt tågkaos resten av året



Barnarbeten på Södra stambanan vecka 24 (12-18 juni):

Stockholm-Malmö, Norrköping-Linköping, Kimstad, Norsholm, Mjölby, Mantorp, Nässjö, Värnamo- Forsheda, Sjöatorp, Alvesta, Älmhult-Nässjö och Älmhult- Hässleholm.

Ett stort antal arbeten genomförs under vecka 24 på sträckan Norrköping och Hässleholm (Södra stambanan) och Alvesta – Värnamo (Kust till kust-banan). Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via det tågbolag de ska åka med under denna vecka. (TT)

Grafik: TT