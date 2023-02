Viljan att hjälpa till och skänka pengar till Ukraina har sjunkit sedan krigsutbrottet för snart ett år sedan, men engagemanget har inte helt försvunnit. 14-årige William utanför Karlshamn är en av dem som hjälper till.



Hans familj tog över en loppis och byggnadsvårdsaffär. Bland alla pryttlar hittade 14-årige William Åkeson gamla militärföremål som han insåg kunde komma till användning igen.



– Det är bårar som vi har skänkt till Ukraina och deras krig, säger William Åkeson.



Alla bårar som fick plats i lastbilen har nu fraktats vidare till den ukrainska fronten via hjälporganisationen Ukrainahjälpen. Och William har fortsatt att samla in saker.



– Det är mycket sovsäckar, tält, stormkök och sådana saker, säger William Åkeson.



Viljan hos svenska folket att skänka saker och pengar till Ukraina var enorm under de inledande månaderna av kriget. Och de stora hjälporganisationerna uppger att intresset för att hjälpa är fortsatt stort, men har trappats ned under året som gått.



FN:s flyktingorgan UNHCR har till exempel samlat in 1,4 miljarder bara från privata givare i Sverige, sedan invasionen av Ukraina inleddes. Unicef en halv miljard.



