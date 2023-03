Ingen förundersökning om arbetsmiljöbrott i Löfvingfallet

Det kommer inte att inledas någon förundersökning om arbetsmiljöbrott i samband med att polischef Mats Löfving avled. Det har chefsåklagare Per Nichols vid särskilda Åklagarmyndigheten beslutat.



– För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken, skriver Nichols i ett pressmeddelande.



– I detta fall har det inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols.