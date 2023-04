Flera personer har skadats efter att ett flerfamiljshus rasat i Marseille.

Ett tiotal personer tros vara fast under rasmassorna.

– Vi vet inte om de är vid liv eller döda, säger inrikesminister Gerald Darmanin.

Under natten mot söndagen rasade ett fyra våningar högt flerfamiljshus i centrala Marseille. Minst fem personer skadats och under påskdagen har en stor räddningsinsats genomförts i området. Enligt franska BFM TV har en brand under rasmassorna försvårat arbetet.

Det är oklart vad som orsakat raset, men enligt initiala uppgifter ska en explosion i byggnaden ligga bakom.

Marseilles borgmästare Benoit Payan säger att 32 byggnader i närheten av huset har evakuerats. Totalt har 163 personer omhändertagits i samband med olyckan.

Inrikesminister Gerald Darmanin är på plats i Marseille och säger till media på plats att man befarar att människor sitter fast under rasmassorna.

Presidenten visar till stöd

– Vi tror att det finns mellan fyra och ett dussin personer under spillrorna, säger han och tillägger att det finns en risk för att människor har mist livet.

På Twitter har den franske presidenten Emmanuel Macron visat sitt stöd för de drabbade.

”Jag tänker på de drabbade och deras nära och kära” skriver han och tackar räddningstjänsten för insatserna i staden.

I november 2018 kollapsade två byggnader i ett annat distrikt i centrala Marseille. Åtta personer dog och händelsen ledde till stora protester mot kvalitén på byggnaderna.

