I fem långa dagar var 48-åriga Lillian Ip vilse i den australiska ”bushen” – med endast en flaska vin och lite godis.

Räddningstjänsten lyckades hitta henne precis när hon var redo att ge upp.

– Det första jag tänkte på var vatten och en cigarett, säger hon till australiska 9News.

Förra söndagen satte sig 48-åriga Lillian Ip i sin bil för att ta en tur genom den täta ”bushen” i den australiska delstaten Victoria. Bilturen förvandlades snabbt till en mardröm efter att Lillian kört fel.

Ovetandes om var hon befann sig körde Lillian Ip fast i djup lera. Hon gav snabbt upp försöken att få loss sitt fordon.

Lillian Ip, som vanligtvis inte dricker alkohol, hade endast med sig en flaska vin som hon skulle ge sin mamma i present och lite godis. I fem hela dagar tvingades hon hålla sig i bilen, utan vatten och mat, rapporterar BBC.

”Trodde jag skulle dö”

Efter några dagar hade Lillian bestämt sig för att ge upp. I en intervju med australiska 9News berättar hon att hon skrev ett avskedsbrev till sin familj.

– Jag trodde att jag skulle dö där ute. Hela min kropp stängdes av på fredagen.

Men under fredagen lyckades räddningstjänsten hitta henne under en sökinsats. Hon hittades cirka sex mil från närmaste by och var i för dåligt fysiskt skick för att kunna gå själv.

– Det första jag tänkte på var vatten och en cigarett. Tacka gud för att polisen hade en cigarett, säger hon.

Efter de dramatiska dagarna och räddningsinsatsen fick Lillian Ip beröm av den lokala polisen i staden Wodonga.

– Hon använde mycket sunt förnuft genom att stanna vid sin bil och inte vandra iväg i bushen, vilket underlättade för polisen, säger polissergeant Martin Torpey.

Efter att ha hittats i bushen fördes Lillian Ip till sjukhuset på grund av uttorkning. BBC rapporterar att hon i veckan har återförenats med familjen hemma i Melbourne.