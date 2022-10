Den nya regeringen vill minska invandringen till Sverige, bland annat genom att göra det mindre attraktivt att söka sig till Sverige och på så sätt få ner antalet asylsökande. Exempelvis genom att dra in vissa sociala förmåner och bidrag för nyanlända.



Sveriges nya migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson (MP) debatterar frågan i TV4 Nyheterna.



Enligt Maria Malmer Stenergard (M) är lösningen på problem med barn som far illa och att människor hamnar i utanförskap en minskad invandring under lång tid framöver i kombination med en kraftfull integrationspolitik. En av de faktorer som bidrar till en minskad invandring är att man kvalificerar sig successivt in i de svenska bidragsystemen, menar hon.



– Hade det varit så att höga bidrag var lösningen hade vi inte haft den här situationen, säger Malmer Stenergard.



MP: Riskerar att göra barn fattiga



Enligt Annika Hirvonen (MP) kommer den nya regeringens migrationspolitik att göra barn fattiga – och riskerar att göra barnfamiljer hemlösa.



– Att ta bort rätten till exempelvis bostadsbidrag eller barnbidrag kommer att öka utanförskapet. Man vill sända en signal till andra genom att man gör livet jävligt för de barnfamiljer som är här nu, säger Annika Hirvonen.



Förra året sökte 632 315 personer asyl i länder i EU. I Sverige hade vi 13 990 asylsökande, medan det var många färre som sökte sig till våra grannländer. 2525 personer sökte asyl i Finland, 2080 i Danmark och bara 1656 personer sökte asyl i Norge förra året.



Bidragen som nya migrationspolitiken berör För att göra det mindre lockande att söka asyl i Sverige vill regeringen dra in vissa sociala förmåner och bidrag för nyanlända – och i Tidöavtalet finns en lång lista på vad det kan handla om. -Föräldrapenning -Barnbidrag -Bostadsbidrag -Flerbarnstillägg -Assistansersättning -Ekonomiskt bistånd