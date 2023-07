Under sommaren är det många som går ner i varv inför ledighet, men några som samtidigt växlar upp tempot i semestertider är nätbedragarna.

Björn Appelgren på Internetstiftelsen berättar hur du kan undvika att bli lurad.



6 av 10 svenskar har drabbats av internetrelaterade bedrägerier det senaste året. När det gäller bluff-sms och bluff-mejl är det främst 70-90-talister som blir drabbade eftersom de är en mer digital grupp. Bland de äldre är telefonbedrägerier det allra vanligaste.

I samband med att vi går på semester blir vi mindre uppmärksamma på den typen av bluffar.

Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, säger i Nyhetsmorgon att bedrägerierna är konstanta under året men att bedragarna är skickliga på att anpassa beteenden efter säsong och omvärldshändelser. Under sommaren handlar det ofta om bluffakturor och annonser för sommarstugor som kräver kräver förskottsbetalning. För att undvika att bli lurad har Appelgren fem råd som skyddar dig från att bli lurad.

Ta det lugnt – dubbelkolla

När du får ett telefonsamtal, sms eller ett mejl från någon, fundera på om verkligen är trovärdigt. Det kan handla både om osannolika rea-erbjudanden eller uppmaningar från släkt och vänner som kräver att du lämnar ifrån dig viktiga personliga uppgifter. Undvik generellt att klicka på länkar i mejl, sms och olika chattappar. Hör av dig till den påstådda avsändaren via en kontaktväg du själv letar upp och fråga om denne verkligen är avsändaren.

Håll uppsikt över mobilen

Lämna aldrig telefonen utan uppseende. Kommer någon obehörig in i telefonen kan personen nästan ta över hela din digitala identitet eftersom vi sällan loggar ut från exempelvis mejlen och Facebook.

Krymp summan på kortet

Även om du är försiktig finns risken att du ändå blir utsatt för ett bedrägeri. Då är det klokt att inte ha för mycket pengar på betalkortet du handlar med på nätet, för att minimera eventuella förluster. Det är bättre att du för över pengar till kortet när du behöver handla.

Använd unika lösenord

En del bedragare är ute efter dina kortuppgifter, andra vill ha personliga uppgifter som lösenord. Om du har otur och ditt lösenord till en viss tjänst röjs vill du inte att bedragaren ska kunna logga in på andra tjänster. Se därför till att ha unika lösenord för varje tjänst. Ett starkt lösenord består av minst tolv tecken. Aktivera tvåfaktorsautentisering överallt där det är möjligt.

Uppdatera program och appar

Ett av de viktigaste skydden är att hålla appar, dator och mobil uppdaterade till den senaste versionen för att täppa till nyupptäckta säkerhetsluckor.