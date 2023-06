När andra dansade runt midsommarstången gifte sig 200 par i stadshuset i Stockholm under fredagen.

Och det var en speciell dag de valt eftersom Stadshuset invigdes för hundra år sen – just i dag.

Kronprinsessparet var på plats för att med pompa och ståt inviga ett nytt kärlekskonstverk.



I dag firade Stadshuset i Stockholm 100 år. Det tog tolv år för att få klart den ståtliga byggnaden som har blivit en symbol för Sverige. Dagen till ära invigdes ett nytt konstverk vid Stockholms stadshus. ”Kärlekspar på klippan” invigdes av Kronprinsessparet som var på plats för att fira kärleken.



Skulpturen placerades passande nog utanför entrén där tusentals nygifta par kommer ut varje år. I samband med 100-årsdagen bjöd kommunen in till en massvigsel i stadshuset.

Nygifta Sandra: ”Häftigt”

Totalt blev 200 par äkta makar under fredagen.

– Det är en stor grej med stadshuset som firar 100 år, och att Kronprinsparet var där också känns häftigt bara det, säger nygifta Sandra Bäckman till TV4 Nyheterna.

– Och så är vi gifta nu också.



Stadshuset är känt för mer än bara borgerliga vigslar.



– Man vet att det är här som Nobelbanketten hålls varje år. Det andra är att det är en ikonisk byggnad för Stockholm, som Eiffeltornet i Paris och London Bridge. Det här är en plats för nationell samling, säger Mats Hayen, historiker vid Stockholms stadsarkiv.