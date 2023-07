Flaggar för fortsatt tågkaos: ”Ansträngt läge framöver”

Under söndagen är Stockholms pendeltågstrafik kraftigt reducerad. Och kaoset lär fortsätta.

– Det kommer att vara ett ansträngt läge framöver, säger Henrik Palmér, presstalesperson på SL.



Enligt SL beror det på lokförarbrist, sjukdomsfall och semestrar. En lokförare som SVT pratat säger att över 100 pendeltåg ställts in under dagen. Enligt honom är den största anledningen lokförarbristen och att tågen kör utan tågvärdar.



1:48 Så ska Sveriges tågkaos lösas

Pendeltågen kommer att gå en gång i halvtimmen och SL uppmanar resenärer att hålla sig uppdaterad på deras hemsida.



– Det är en ganska kraftig reduktion, kanske ner till hälften av den ordinarie trafiken, säger Henrik Palmér till TV4 Nyheterna, och flaggar för fortsatta problem.



– Hur det kommer att se ut under resten av sommaren har jag inga uppgifter om. Men det kommer nog vara ett ansträngt läge framöver.