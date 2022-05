Läkarens varning: ”Då ska du testa dig för prostatacancer”

Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, och den är därmed den vanligaste cancerformen bland män.

I Stockholm och på Gotland pågår just nu ett pilotprojekt där man erbjuder män som fyller 50 år att genomgå en organiserad prostatacancertestning. Detta för att kunna hitta cancern och sätta in behandling – innan det är för sent.

– Väldigt många män får prostatacancer med åldern, säger den legitimerade läkaren Marcus Olausson i Nyhetsmorgon.

