Paasikivi: Stora våroffensiven inleds i slutet av maj

Ryska soldater drar sig tillbaka från Bachmut och ukrainska styrkor gör framsteg. Det uppger den amerikanska tankesmedjan Institute for the Studies of War. Uppgifterna bekräftas av det brittiska försvarsdepartementet, som hävdar att Ukraina tagit tillbaka minst en kilometer mark. Ukrainas försvardepartement hävdar att man återtagit två kilometer av ockuperat område. Ledaren för ryska paramilitära Wagnergruppen, som hittills hållit stora delar av staden, säger att ukrainska styrkor återtagit en viktig väg runt Bachmut och erövrat en taktiskt viktig höjd.

