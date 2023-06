Premiären av jubileumssäsongen av Lotta på Liseberg innehöll allt.

Som musik, humor och en högljudd dansant publik – och en helt oanmäld gäst.

Här kuppar komikern in sig själv i direktsändningen.

– Allt kan hända, säger Jonathan Nordin, exekutiv producent på TV4.

Den femtonde säsongen av Lotta på Liseberg är igång! Under premiären gästades Lotta Engberg bland annat av Charlotte Perrelli, som är den artist som gästat programmet flest gånger. Gästade gjorde också Andreas Wijk och Marsha Songcome som utgör delar av Moulin Rouge-musikalen som har premiär i höst, och på Lisebergs stora scen sjöng duon nu ihop för allra första gången.

Även Linnea Henriksson, Da Buzz och Emil Henrohn dök upp och underhöll tittarna och publiken med både ny musik och humorsketcher.

”Vi går in i en jubileumssäsong där allt kan hända”

Men det dök också upp oväntat sällskap på scenen. När Lotta Engberg intervjuade några av artisterna klev komikern Per Andersson in på scen helt oanmäld – iklädd en grön mankini, cyklop, gul badring och tofflor.

– Jag visste inte att du skulle vara med, konstaterar Charlotte Perrelli som bryter ihop av skratt.

2:06 Se Per Anderssons kupp under Lotta Engbergs jubileum

Per Andersson å andra sidan konstaterar att han varit med näst flest gånger i programmet, och försöker sätta upp en plan på hur han ska lyckas vara med fler gånger än Perrelli.

Jonathan Nordin, exekutiv producent på TV4, berättar om Per Anderssons kupp.

– Vi går in i en jubileumssäsong där allt kan hända. Per önskade att få överraska Lotta under premiären och vi valde att släppa in honom, säger han.