Coronasmittan har ökat i Sverige. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell på en pressträff under torsdagen.



– Smittan ökar igen. Många är sjuka fastän det är mitt i sommaren. Vi ser en liten ökning av antalet personer med covid-19 som behöver vård på sjukhus och som behöver intensivvård, säger Hallengren.



Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att ta sina vaccindoser och hålla sig hemma om man har symptom.



– Vi kan vänta oss fler fall under sommaren och viss ökad belastning på vården. Men vi ser inte framför oss en sådan påverkan som vi sett tidigare under pandemin, jag vill verkligen betona det, säger Lena Hallengren.



