Ilskan växer efter 22-åriga Mahsa Aminis död, och dödstalen stiger under protesterna mot den iranska regimen. Det pågår massmord och brutala brott mot mänskliga rättigheter på gatorna i Iran just nu och omvärlden är tyst. Vi ser extremt modiga flickor och kvinnor som med livet som insats kämpar för sina mest basala rättigheter samtidigt som presidenter och statsministrar i Europa skakar hand med Irans president, säger Mouna Esmaeilzadeh, läkare.



Stänger nätet i syftet att utföra massmord

Sareh är på plats och berättar hur hon sett våldet på nära håll. De fredliga demonstranterna utsätts för dödligt våld i Teheran. Regimens brutalitet är obegriplig.

-Jag är frustrerad och det känns läskigt att bevittna att regimen nu också stängt internet i syfte att utföra ett massmord för att kväva protesterna, säger Sareh.



Omvärlden är tyst

Brutala brott mot mänskliga rättigheter pågår i Iran just nu och omvärlden är tyst. Vi ser hur flickor och kvinnor går ut på gatorna med livet som insats och kämpar för sina absolut basala rättigheter. Att samtidigt se presidenter och statsministrar i Europa skakar hand med Irans president, som går under smeknamnet Teherans slaktare eftersom han personligen varit involverad i avrättningen på tusentals politiska fångar. Det finns stor anledning att vara orolig, säger Esmaeilzadeh. Det är svårt att förstå varför världsledare inte reagerat kraftigare säger, Stefan Borg, utrikeskorrespondent. Protesterna kommer att fortsätta. Alla vet riskerna, jag tror inte kvinnorna kommer att ge upp den här gången, säger Borg.



