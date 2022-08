Elpriset rusar i Sverige, och särskilt i den södra delen av landet. I elområde 4, som innefattar södra Götaland, är kostnaden under torsdagen 2,93 kronor per kilowattimme.



På fredagen kommer kostnaden per kilowattimme att gå upp till 4,47 kronor – en ökning med 52 procent, och det dyraste priset någonsin, enligt den nordiska elbörsen Nordpool.



I spelaren nedan hör du elmarknadsanalytiker om den rejäla höjningen av elpriserna i juni (från 20/6)