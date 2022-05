U2:s sångare Bono och gitarrist The Edge genomförde en överraskningsspelning i Kiev på söndagen. På en av plattformarna i den ukrainska huvudstadens tunnelbana, som även fungerar som skyddsrum, spelade de U2-klassiker som "Sunday bloody sunday", "Desire" och "With or without you".

Bono bjöd även in en ukrainsk soldat att sjunga "Stand by me" med honom.

– Ukrainas folk kämpar inte bara för sin egen frihet, de kämpar för alla oss som älskar vår frihet, sade Bono.



Bono är en känd filantrop och har länge bland annat intensivt propagerat för skuldlättnader i fattiga länder och informerat om dödliga sjukdomar i Afrika. Han har nominerats till Nobels fredpris tre gånger för sitt humanitära engagemang.



