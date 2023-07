I en video som spridits på sociala medier syns hur två kvinnor utsätts för grova sexuella övergrepp.

Övergreppen, som inträffade den 4 maj enligt indisk polis, är en del av en större konflikt i delstaten Manipur. Minst 130 personer har dödats och 60 000 människor har fördrivits från sina hem till hjälpläger under de senaste två månaderna, rapporterar BBC.

Konflikten står mellan majoritetsbefolkningen Meitei och folkstammen Kuki.

”Om ni inte klär av er kommer vi att döda er”

Videon visar hur de två kvinnorna, tillhörande Kuki-stammen, omges av en mobb bestående av unga killar.

”Om ni inte klär av er kommer vi att döda er”, skriker de.

Nakna tvingades de gå genom en stad, där männen tog på deras kön och släpade bort dem till en åker. Där ska de ha blivit våldtagna.

Även kvinnornas familjer attackerades och två manliga familjemedlemmar dödades.

Överdomaren: ”Grovt misslyckande”

Indiens överdomare Dhananjaya Chandrachud har riktat hård kritik mot regeringen efter händelsen, som han kallar för ”djupt oroande” och ett ”grovt konstitutionellt misslyckande”.

Men från premiärminister Narendra Modi har det varit tyst, något som väckt stor ilska bland befolkningen. Våldsamma protester för kvinnors rättigheter och det pågående våldet i Manipur har utlösts runt om i Indien.

Under torsdagen uttalade sig premiärministern för första gången.

– Jag försäkrar landet att lagen kommer att gå in i det här fallet med all sin kraft. Det som hände Manipurs döttrar kan aldrig förlåtas, sa han under en pressträff i parlamentet.

Han sa även att det som hänt har ”skämt ut Indien”.

Polisen har inlett en förundersökning. Och först nu efter att filmerna spridits har fyra män gripits, rapporterar Daily Mail. En av männen ska ha setts släpa bort kvinnorna.

Om de döms riskerar de att dömas till döden.

– Efter att ha sett videon tog vi ett beslut att fördöma det avskyvärda brottet som ett brott mot mänskligheten, säger delstatens chefsminister Biren Singh, enligt Daily Mail.