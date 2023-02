Shehyni, Ukraina.



Vi står tätt i en folkmassa framför en grön grind med taggtråd högst upp.

Ibland öppnas en sidodörr och en man i uniform släpper in mammor med barn under två år. Gränsbyn heter Shehyni.



Det har gått ett år sedan jag stod vid den grinden. Under krigets första tio dagar flydde en och en halv miljon ukrainare. Till fots, med tåg och i fordon.

Nu ett år senare beräknar FN att åtta miljoner människor lämnat Ukraina.

Vi flyr med folkmassan



Tillbaka ett år i tiden.



Det är eftermiddag den 24 februari 2022 och tillsammans med fotografen Brian Mulindwa ska jag lämna Ukraina efter en vecka i Lviv. Vi har jobbat med direktsändningar från hotelltaket under natt och morgon. Ryssland har anfallit och nu inleds massflykten.



Det tog tre timmar med bil till polska gränsen sju mil bort. Nu står vi och hoppas på att grinden ska öppnas även för oss.

Det tar två timmar.



Nu i nästa kö för att lämna landet står vi bland kvinnor med små barn, nästan alla släpper dem före, också vi.



Om ett dygn ska det bli förbjudet för män mellan 18 och 60 år att lämna landet. Det har annonserats av regeringen och därför står också unga män här.

”Era jävla ynkryggar”

Plötsligt öppnas dörren på andra sidan. Män med stora ryggsäckar och bagar reser in i landet. De ser på oss i den andra kön och blir förbannade. Inte på barnen, kvinnorna, åldringarna och den enormt fete mannen i liggrullstol. De skriker föraktfullt till männen i kön:

- Era jävla ynkryggar! Smiter ni nu är ni alla förrädare.

- Håll käften, sköt er själva, svarar en man nära mig.



Jag förstår allt utan att kunna språket.

För att vara säker på vad jag hört ber jag en student i folkmassan att översätta. Händelsen upprepas flera gånger under de fem timmarna vi står här och trängs för att komma framåt.



Varje gång hänger smockorna i luften, men stannar där.



Nu är det mörkt, kallt och kväll. Vi är tusentals som ska lämna Ukraina genom en gränskontroll med tre skrivbord, och vartenda litet barn är kissnödigt.



Mammor manövrerar barnvagnar överfyllda med saker. De har sina yngsta barn i famnen.



Flera män som hjälpt sina familjer så här långt vänder när vi är några meter från dörren till gränskontrollen. De skulle inte lämna Ukraina, bara vaka över kvinnor och barn i den osäkra folkträngseln ut ur landet.



Ambulanser för sårade

De tar farväl. Också nu förstår jag vad som sägs.



Det syns. Det hörs.



Jag nästan skäms över hur jag just nu längtar in i Polen. Jag ser ordningen i EU-landet framför mig som en dröm, aldrig mer ska jag klaga på något som trasslar lite.



Till slut är vi där på andra sidan och platsen heter Medyka. Chauffören Igor har väntat på oss i mer än sex timmar. Han är ukrainare och kör oss till Warszawa samtidigt som han snyftar och tittar i sin telefon så mycket att jag blir rädd för att resan slutar i olycka.



Efter en mil möter vi en karavan av räddningsfordon och tio ambulanser med poliseskort.

Senare får jag veta att de hämtade det första krigsdygnets svårast sårade ukrainska soldater vid en annan gränsövergång.



Via en app kan jag nu i februari 2023 se att Igor fortfarande verkar köra mellan Polen och Ukraina.



Jag blundar och tänker att han i alla fall lever och att en dag när kriget är slut kommer han att få köra oupphörligen i den andra riktningen.



Tillbaka till Ukraina.