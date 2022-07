Sedan kriget bröt ut i Ukraina får medborgare ansöka om och ingå i giftermål samma dag, vilket har lett till en bröllopsboom. Under en period om fem månader var det över 9000 personer som gifte sig i Kiev – mer än åtta gånger fler än under samma period året innan.



Det är inte ovanligt att gifta sig under krigstid – under andra världskriget ökade giftermålen bland amerikaner med 83 procent jämfört med ett decennium innan.



– Ungdomar är väldigt motiverade att gifta sig under svåra tider, för de vet inte vad som händer i morgon, säger vigelsförrättaren Vitaliy Charnykh.

Hör ukrainaren Ganna berätta om när hon och hennes pojkvän bestämde sig för giftermål.