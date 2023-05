Peter fick ALS och ägnade sin sista tid åt att samla in pengar till forskningen.

Hans sista önskan var att släppa en låt som skulle samla in pengar till ALS-stiftelsen.

Nu släpps låten ”Guld” som spelats in av Anders Bagge.

För tre år sen fick Peter Bengtsson diagnosen ALS. I mars i år avled han till följd av sjukdomen, bara 58 år gammal. Men Peter var en levnadsglad man, en social och glad människa och en entreprenör, full av idéer. Sedan Peter fått sin diagnos ägnade han nästan all tid åt att bidra till insamlingen för ALS-forskning.

–Först blev vi självklart sänkta, det var som Peter brukade beskriva det, att hamna i en svart mörk grop någonstans. Men sakta klättrade vi tillbaka upp i livet och bestämde att nej, nu ska vi göra någonting. Och Peter var så fast besluten vid att han skulle bidra till efterföljande, berättar Peters änka Camilla Holmberg.

Tillverkade armband

Peter och Camilla började med att tillverka armband, och sedan blev projekten bara fler och fler. Under sina sista år lade Peter all sin energi på olika projekt som skulle kunna bidra till ALS-stiftelsens arbete.

–Han var aldrig nöjd, han ville alltid mer, ler Camilla.

8:47 Egen låt om livet var ALS-sjuke Peters sista önskan

Peters sista önskan

Peters sista önskan var att ge ut en låt, vars intäkter skulle gå till forskningen. Låten skrevs av vännen och kollegan Mikael Nilsson, och sedan började Peter leta efter en sångare som skulle spela in låten. Därigenom kontaktade han Anders Bagge för att fråga om hjälp. Men när Anders fick höra låten gick orden rakt in i hjärtat, berättar han i Nyhetsmorgon.

– När jag fick den till mig kände jag bara att nä, jag vill sjunga den här. Så jag ringde tillbaka och frågade: är det okej om jag sjunger? ”Ja!” sa Peter då.

– Som en offentlig människa och om man kan påverka positivt, då tycker jag att det sitter en liten skyldighet i att en liten tårtbit av din karriär, den ska du lägga på att göra något gott, tillägger Anders.

Fick höra sin låt

När Peter blev sämre gick det fort. Dagen före hans bortgång fick han höra den slutgiltiga versionen av låten på sjukhuset. Dagen efter, den 18 mars somnade han in. Och fredagen den 26 maj släpptes låten ”Guld” som blev Peters sista önskan. Pengarna går oavkortat till ALS-forskningen, och är en hyllning till Peter.

– Peter älskade livet, han älskade att möta nya människor och bidra till något nytt, och till att alla skulle ha det bra. Peter skrattade varje dag och det gjorde vi tillsammans, alltid. Vårt liv handlade om kärlek, säger Camilla.

Hör låten ”Guld” i spelaren nedan.