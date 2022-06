Under 2021 ökade antalet klagomål bland grannar i Stockholmsområdet jämfört med året innan – det visar en kartläggning som Sveriges Bostadsrättscentrum gjort med hjälp av statistik från Svenska Störningsjouren.

Enligt SBC har det att göra med att många arbetade hemma under pandemin och störde sig på ljud från grannar även under dagtid.



Under januari 2020 och samma månad 2021 ökade utryckningarna med 4,2 procent.

