Under torsdagen inleds världens första AI-modevecka i New York. Det innebär att både allt mode och alla modeller är genererade av artificiell intelligens. Nina Strauss, modell och medgrundare av No stranger Management är förvånad över att det händer just nu, men är inte orolig.

– Jag är inte rädd över att AI ska ta över modebranschen. Det finns otroligt många faktorer som gör en bra modell, och det som AI inte kan konstruera är en själ, karisma, personlighet, energi eller närvaro.

