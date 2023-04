Förra veckan höjde MI5 terrornivån i Nordirland till ”allvarlig”.

Nu varnar landets polis för möjliga terrorattacker under påskhelgen.

Varningen kommer bara dagar innan USA:s president Joe Biden ska besöka landet.

Polisen i Nordirland varnar för möjliga terrorattacker under påskhelgen, rapporterar The Guardian. Enligt den nordirländska polisen har man fått underrättelseinformation som tyder på att väpnade republikaner planerar terrordåd mot polisen under den kommande helgen.

Varningen utfärdas inför 25-årsjubiléet av Långfredasavtalet som äger rum på måndag. Polischefen Simon Byrne säger att det råder ”exceptionella förhållanden” inför storhelgen och att ett stort antal poliser har kopplats in för att motverka oroligheter.

På måndag väntas mindre grupper av republikanska avhoppare som stödjer en väpnad kamp i Nordirlandskonflikten demonstrera i staden Derry. Polisen har varnat för att våldsamheter kan bryta ut i samband med protesterna.

Största säkerhetsarrangemanget på tio år

I slutet av mars höjde den brittiska underrättelsetjänsten MI5 terrornivån i landet till ”allvarlig”, vilket innebär att terrordåd kan anses som troligt. Sir Jeffrey Donaldson, ledare för Democratic Unionist Party (DUP) säger att oroligheterna i landet inte beror på den politiska osäkerhet som har rått sedan ett år tillbaka.

Parlamentet i Nordirland (ofta kallat Stormont) är enligt The Guardian i ett ”dödläge” efter att DUP dragit sig ur regeringsställning i protest mot handelsavtal efter Brexit.

– Idén om att onda män och kvinnor som går ut för att mörda reagerar på det politiska läget går inte ihop, sa han till BBC i fredags.

På tisdagen ska USA:s president Joe Biden besöka Belfast och Nordirland för att uppmärksamma 25-årsjubiléet. Biträdande polischefen Chris Todd säger att besöket kräver ett säkerhetsarrangemang på en skala som inte skådats sedan G8-toppmötet i landet 2013.

