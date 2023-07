Under natten mot onsdagen attackerade Ryssland det ukrainska Odessaområdet, uppger den lokala guvernören Oleh Kiper. Det är andra natten i rad som området beskjuts sedan Moskva drog sig ur spannmålsavtalet. – Vi håller på att utveckla alternativa metoder och överenskommelser för att säkra Ukrainas globala roll som matleverantör, säger president Volodymyr Zelenskyj.

Detaljerna kring nattens attack är i fortfarande oklara, med Oleg Kiper, som uppmanade invånare i området att hålla sig inomhus eller i skyddsrum, uppger att det ska rört sig om en ”massiv attack”, rapporterar The Guardian.

Men trots Ryssland riktar in sig på Odessaområdet, som också är Ukrainas viktigaste hamnstad, uppger alltså president Zelenskyj att man fortsätter arbetet för att säkra landets fortsatta export, dels för att säkerställa landets roll som matleverantör såväl som att säkra landets ”tillgång till havet och världsmarknaden samt arbetstillfällen för ukrainare i hamnar och inom jordbruksindustrin”, uppger han.

Även Kiev attackerades

Även huvudstaden Kiev utsattes för ryska luftangrepp under natten. Enligt landets militärledning ska det ukrainska luftförsvaret ha skjutit ned samtliga drönare som användes i samband med händelsen.

Flyglarm ska också ha aktiverats i andra regioner runtom i landet.

Det finns i nuläget inga uppgifter om skadade.

Brand på rysk bas på Krim

Samtidigt kommer det rapporter om att en brand brutit ut på en rysk militärbas i Kirovske-distriktet på Krimhalvön. Enligt den rysk-installerade guvernören Sergej Aksionov ska en intilliggande motorväg stängs av, samtidigt som man evakuerat omkring 2 000 personer, rapporterar The Guardian vidare.

”Det operativa högkvarteret har satts in, alla specialiserade tjänster arbetar på plats”, skriver guvernören i ett inlägg på meddelandeappen Telegram.

ISW: Konsekvenser efter attacken mot Krimbron

I måndags attackerades Krimbron, en händelse som president Putin kallar för ett ”terrordåd”. Enligt den amerikanska tankesmedja Institute for the Study of War, ISW, kommer attacken sannolikt få konsekvenser för den ryska armén i området.

”Attacken mot bron i Kerchsundet den 17 juli kommer sannolikt att få omedelbara konsekvenser för den ryska militärlogistiken i södra Ukraina”, skriver de i sin senaste lägesuppdatering av kriget.