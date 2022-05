Regeringen har beslutat om att skicka in en Natoansökan. Den ska lämnas in tillsammans med Finlands ansökan.

– Vi lämnar en era och går in i en annan, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Magdalena Andersson gav beskedet på en presskonferens tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Sverige och Finland ska lämna in sina Natoansökningar samtidigt. Magdalena Andersson vill inte säga när, men uppger att det kan ske i dag, i morgon eller på onsdag. Formellt kommer Sveriges Natoambassadör inom kort att förmedla att Sverige vill gå med i försvarsalliansen.

För Efter fem förklarar statsministern hur det kommer sig att Socialdemokraterna vänder riktning när det kommer till Sveriges roll i Nato.

– Vår bedömning är att även om alliansfriheten har avtjänat oss väl så är det inte det som lönar sig bäst i framtiden, säger hon.

Andersson pekar även på vilka osäkerheter som kan vänta efter det svenska Nato-beskedet.

– Vi ska vara förberedda på hybridattacker.