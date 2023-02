Rysslands flygvapen samlas vid den ukrainska gränsen, enligt källor till Financial Times.

Kreml tros nu snabbt förbereda omfattande flygattacker – innan Natovapen levereras till Ukraina. Det pressade tidsläget kan få ryssarna att genomföra storskaliga attacker.



– Om Ryssarna går all in och sätter in sina 150-200 000 man så kommer det naturligtvis ske med luftoffensiv, då kan vi får se Ryssland anfalla med 100 flygplan åt gången flera gånger om dagen, säger Rein Pella, militär lärare på FHS.

Hör Rein Pella berätta mer i spelaren ovan