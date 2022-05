Bröderna ville åka tills IS och strida – döms till fängelse

De två män som stått åtalade för att ha försökt åka till Islamiska staten (IS) för att strida dömdes under onsdagen i Göteborgs tingsrätt till åtta månaders fängelse. Det är därmed första gången någon döms för ett så kallat resandebrott enligt terroristlagen.



Männen är två bröder i 40-årsåldern. De greps i februari på Landvetters flygplats. Säkerhetspolisen hade haft ögonen på männen under en tid. De har dock inte bedömts ingå i någon fast gruppering med terrorkoppling.

Omfattande material från chattkonversationer var en viktig del av bevisningen mot bröderna.

Åklagaren yrkade på att var och en av männen skulle dömas till fängelse i tio månader.

