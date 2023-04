I årets upplaga av Masked Singer Sverige är Popcornet en av karaktärerna som publiken får lära känna. Men den stora frågan är: Vem är det som gömmer sig bakom masken?

Kan du lista ut vem som döljer sig där bakom? Här har vi samlat alla ledtrådar från programmet!

Vem är Popcornet i Masked Singer Sverige?

Inför varje framträdande får samtliga deltagare presentera sig i en video, i vilken det avslöjas många ledtrådar om den som gömmer sig bakom masken.

5:27 Se Popcornets peppiga och popiga show

Alla ledtrådar från avsnitt 2

Popcornets egna ord

”Det är jag som är Popcornet! Jag är både peppig och popig. Det jag älskar mest med popcorn är ögonblicket då vi exploderar och blir små lätta moln, det är som en liten show i sig. Och sånt hoppar jag runt i.”

”Jag vill verkligen visa världen vem jag är och vad jag står för, och det fungerar lika bra analogt som digitalt. Jag finns i båda världarna.”

”Visste ni att när man planterar ett poppat popcorn i jorden så kommer det upp en ny planta och på den kommer det nya popcorn som man kan äta en gång till. Ja, ibland kan det bli lite överfullt i kastrullen, eftersom att jag alltid satsar på minst tusen. Men med lite fix och trix så brukar det lösa sig.”

”Jag gillar egentligen ordning och reda, men när man kommer hem till mig så är det väldigt stökigt. Popcorn passar till alla tillfällen i livet, men jag föredrar den största tillställningen av alla. Nu sätter vi igång, luta er tillbaka och njut för nu poppar vi igång det här kalaset.”

Övriga ledtrådar

En nyckel

Masker som ska förställa Mona Sahlin, Anders Bagge och Victoria Silvstedt kommer in på scenen. Samtliga håller i ballonger. Popcornet säger: ”Vi tillhör alla samma familj, även om jag är lite mer av en vinnare”

Låt: A little party never killed nobody med Fergie

Panelens gissningar:

Nour El Refai – ”Hon är ganska mycket kvar i den analoga världen men hon finns även digitalt, hon har gjort Melodifestivalen och även Eurovision – jag tror nog att det skulle kunna vara Petra Mede”

Måns Zelmerlöw – ”Du vill visa världen vad du står för, du är peppig och popig, och så älskar du Melodifestivalen – den största tillställningen av alla. Då tänker jag Alice Bah Kuhnke?”

Pernilla Wahlgren – ”Det här var en helt ny röst för mig, en bra röst men jag känner inte igen den. Kan det vara en skådespelerska? Någon med mycket energi – jag gissar på Alexandra Rapaport”

Felix Herngren – ”Jag skrev faktiskt också ner här Alexandra Rapapopocorn... Jag tyckte det var ganska likt på rösten också, jag har ju hört henne prata”