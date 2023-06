Utredare för Statens haverikommission har anlänt till Gröna Lund.

Nu ska en noggrann utredning genomföras – i hopp om att finna svar på hur dödsolyckan inträffade.

– Det är en undersökning som kommer ta flera månader, det är en omfattande händelse som vi ska utreda och gå till botten med, säger John Ahlberk, generaldirektör, Statens haverikommission.

Ett flertal utredare från Statens haverikommission klev under måndagen in genom Gröna lunds grindar. Nu väntar en teknisk undersökning av både platsen och attraktionen, för att förstå hur dödsolyckan inträffat.

– Vi fick reda på olyckan redan vid lunch i går via SOS Alarm och under gårdagen handlade det för vår del om att komma i kontakt med polis och räddningstjänst. Under morgonen fattade vi beslutet att vi ska utreda den här händelsen, säger John Ahlberk.

På måndagsförmiddagen meddelade Region Stockholm att fyra vuxna patienter fortfarande vårdas på sjukhus efter olyckan. Två har allvarliga, men ej livshotande skador, medan två patienter har mindre allvarliga skador. Samtliga barn ska ha lämnat Astrid Lindgrens barnsjukhus, enligt regionen.

Månader av utredningsarbete

Enligt generaldirektören väntar nu månader av utredningsarbete. Ett arbete som börjar med att få en överblick av olycksplatsen.

– Vi börja med att göra undersökning av olycksplatsen och skapa oss en första överblick. Sen handlar det om att samla in information, tala med personal och vittnen, hämta in övervakningsfilm och övrig dokumentation, säger han.

Vittnen som lämnar uppgifter till polisen, kommer med största sannolikhet att höras även av Statens haverikommission.

– Vi kommer under dagen fokusera på personal på Gröna Lund, men det är möjligt att vi närmar oss personer som har lämnat uppgifter till polisen. Vi kommer behöva prata med personer som gjort direkta iakttagelser av olyckan, säger han.

“Gå till botten med“

Innan en färdigställd utredning presenteras väntar ett omfattande arbete, där teknisk analys av både Jetline och platsen ska genomföras. Ett arbete som väntas ta flera månader.

– Det är en undersökning som kommer ta flera månader, det är en omfattande händelse som vi ska utreda och gå till botten med. Det är ett omfattande material att ta del av och sannolikt måste vi göra tekniska undersökningar av attraktionen.

Under måndagen meddelade både Furuviksparken och Kolmården att de stänger vissa av sina attraktioner, som har samma tillverkare som Jetline på Gröna Lund.

– Godiståget har samma tillverkare som Jetline och vi bestämde oss därför för att ställa den från och med i dag, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmårdens djurpark till P4 Östergötland.

På Furuviken handlar det om attraktionen med namnet “Draken“.