Här vägrar ukrainska tennisstjärnan skaka hand med ryskan

Ukrainskan Marta Kostyuk vägrade skaka hand med sin ryska finalmotståndare, Varvara Gracheva, när Kostyuk under söndagskvällen vann sin första WTA-titel i amerikanska Austin. Efter matchen gick hon rakt förbi Gracheva, som Kostyuk precis besegrat.



– Det är väldigt speciellt att vinna den här titeln med tanke på vilken position jag är i just nu. Jag vill tillägna den här titeln till Ukraina och till alla som slåss och dör just nu, sa Marta Kostyuk i sitt segertal.



Detta är andra gången som 20-åriga Kostyuk markerar mot Rysslands invasion av Ukraina. I fjol vid US Open vägrade hon tacka för matchen efter förlusten mot belarusiska Victoria Azarenka.

Se situationen och segertalet i spelaren ovan.