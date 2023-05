Fredagsmorgonen gryr i motvind – åtminstone för kollektivtrafiken.

Personalbrist och signalfel orsakar både förseningar och inställda avgångar.

– Vi vill få ut så mycket trafik som det bara går, säger Henrik Palmér, presstalesperson på SL.

Det råder ett smärre kaos i både tåg- och pendeltågstrafiken på fredagen.

Enligt SL är det personalbrist orsakar problemen i Stockholms pendeltågstrafik.

– MTR, som kör pendeltågen, har haft kraftiga sjukskrivningar, framförallt idag och det resulterar i att man under gårdagen och i stort sett hela natten försökt planera om trafiken, säger Henrik Palmér, presstalesperson på SL.

Vissa sträckor kommer att ersättas av bussar. I övrigt uppmanar SL att, om möjligt, välja andra resvägar under fredagen.

– Under dagen kommer man ta ny ställning vilket trafikutbud som kommer att finnas men man får räkna med lite begränsad trafik även under eftermiddagen, säger Henrik Palmér.

Flera signalfel – stora förseningar

Dessutom har flera signalfel i tågtrafiken dykt upp under morgonen, uppger Trafikverket.

Klockan 05.09 felade det i Gnesta och sedan dess har det varit omfattande förseningar och inställda avgångar. Felet påverkar följande stationer:

Gnesta, Göteborg C, Alingsås, Herrljunga C, Falköping C, Skövde C, Töreboda, Hallsberg, Katrineholm C, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm C, Norrköping C, Linköping C, Mjölby, Tranås, Nässjö C, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Lund C, Malmö C

Drygt en och en halv timme senare, klockan 06.45, inträffade ett signalfel mellan Eskilstuna och Strängnäs. Även där har förseningar uppstått. Följande stationer är drabbade:

Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje Syd, Nykvarn, Läggesta, Strängnäs, Eskilstuna C

Vid 08.30-tiden ska signalfelen ha åtgärdats, men enligt TT kommer förseningarna att hänga kvar hela dagen.

Vattenläcka – E18 och E20 avstängd

Även på Stockholmsvägarna råder problem.

Roslagsvägen, från Bergshamra till Norra Länken, är avstängd mot Stockholm på grund av ett ”akut arbete efter vattenläcka”. Vägen väntas vara avstängd till lunchtid.

Trafiken mot Stockholm leds om via E18 Bergshamraleden och E4 Järva Krog.