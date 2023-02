I natt höll USA:s president Joe Biden sitt årliga tal till nationen där han gick igenom läget i landet och nya lagförslag. Bland annat bad han om republikanernas hjälp för att slutföra jobbet att återuppbygga landets ekonomi.



Den amerikanska ekonomin har den bästa utgångspunkten av alla världens ekonomier för att kunna växa, sa Biden i talet. Han gav en rad exempel på USA:s gynnsamma ekonomiska läge i en värld där ekonomin inte varit något glädjeämne de senaste åren.



– Inflationen faller, bränslepriserna sjunker, sade Joe Biden.

Möttes av burop

Presidenten fick under talet många applåder men också burop när han pratade om skattesystemet och hur de rikaste i landet måste börja betala sin del.



– Vissa republikaner vill ta ekonomin som gisslan om jag inte går med på deras planer. Istället för att de rika ska betala sin andel, finns det republikaner som vill ha bort socialförsäkringssystemet helt, sa presidenten och möttes av protester.



– Lögnare, ropade någon i kongressen.



