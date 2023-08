Nya översvämningar efter skyfall

Under natten till torsdagen har ett nytt regnoväder dragit in över delar av landet och orsakat översvämningar och störningar i trafiken. – Något utöver det vanliga, säger polisens talesperson till TT.

Kraftiga regn- och åskoväder i Norrköping har lett till översvämning vid resecentrum i centrala Norrköping. Bilar har blivit stillastående på grund av höga vattenflöden och blockerat vägar. Det kraftiga regnet har även har tvingat spårvagnar att stå stilla.



I Norrköping skapade ovädret “kaos“, rapporterar NT. Polisen fick nio larm kopplade till vattenskador – på en halvtimme, skriver DN. Det ska bland annat ha uppstått ett flertal slukhål i området.

– Det är helt galet. Jag har faktiskt aldrig sett någonting liknande. Det måste ha kommit en rejäl omgång med regn, säger Johnny Gustavsson, polisens presstalesperson, till tidningen.

Även Småland har drabbats av översvämningar. Enligt räddningstjänsten har regnet orsakat skador på bostadshus, skolor, industrier och publika lokaler.



En person satt fast i ett fordon i vattenmassorna under en viadukt i Nässjö. Räddningstjänsten larmades till platsen och hjälpte personen ut ur fordonet, rapporterar Smålands-tidningen.

Flera större vägar påverkades i de mellersta och södra delarna i Örebro län under onsdagen av vattenmängderna. Bland annat beräknas riksväg 50 mellan Axberg och Frövirondellen vara avstängd fram till lunchtid.



– Under de närmaste dagarna väntas mest uppehåll i de översvämningsdrabbade områden, men till helgen väntar ett nytt regnområde komma in, säger TV4:s meteorolog Linda Eriksson.

Varningar

SMHI har sedan tidigare utfärdat röda varningar för översvämningar och höga flöden i Marnäsån, Kolningsån, Delångersån och Gavleån. Även en hel del gula och orangea varningar ligger fortfarande kvar.

Regnovädret har på onsdagen rört sig vidare norrut och kommer drabba norra Norrland senare under dagen.