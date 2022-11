Privata bilderna: Kaoset när Carola besöker Per Andersson

När komikern Per Andersson besöker Hellenius hörna berättar han om en totalt osannolik händelse efter en föreställning. När han sitter och sminkar av sig i sin loge dyker ett gäng killar upp – utklädda till skaldjur och drar kräftskämt efter kräftskämt. Han fattar ingenting – och mitt i alltihop dyker sen Carola upp!



— Carola lutar sig mot ett draperi, för man tror att det är en vägg bakom, så hon ramlar genom draperiet och drar med sig två klädställningar och ligger med fötterna i vädret. Vi skrattar så mycket! Carola ligger och sprattlar och kräftorna kommer fram och skämtar: ”Du är ute på djupt vatten”, säger Per Andersson.



Både Per Andersson och Carola filmade händelsen och David Hellenius har kommit över bilderna.



