25/12 – En man i 30-årsåldern skjuts ihjäl på en parkering i Rinkeby i nordvästra Stockholm.

27/12 – Explosion vid ett flerfamiljshus i Enskededalen i södra Stockholm.

28/12 – Skottlossning mot ett flerfamiljshus i Gubbängen i södra Stockholm. Senare samma dag besköts en lägenhetsdörr i samma hus.

28/12 – En port i Farsta i södra Stockholm sprängs.

31/12 – Tidigt på nyårsafton detonerar en sprängladdning i en port i Rågsved i södra Stockholm.

31/12 – Tre personer beskjuts utanför McDonalds i Vällingby centrum, i nordvästra Stockholm. En man i 20-årsåldern avlider på sjukhus och två skottskadas.

2/1 – Tidigt på morgonen sprängs en port i Grimsta i västra Stockholm. En dryg timme senare exploderar en port i Bagarmossen i södra Stockholm.

4/1 – Två män skjuts i Jordbro i Haninge kommun, söder om Stockholm. En man i 25-årsåldern avlider.

5/1 – En explosion sker i ett flerfamiljshus i Farsta strand i södra Stockholm.

11/1 – Tre personer anhålls efter att under natten ha skjutit inne på Kungsängens pendeltågsstation i norra Stockholm.

12/1 – Ett flerbostadshus i Järfälla nordväst om Stockholm beskjuts.

16/1 – En man i 20-årsåldern skjuts i Hagalund i Solna norr om Stockholm.

17/1 – En kraftig sprängladdning detonerar i entrén till en restaurang på Södermalm i centrala Stockholm under natten.

18/1 – Tre våningar i ett kontorshus skadas i en kraftig explosion i Kista i norra delen av huvudstaden.

19/1 – Två lägenheter i Stockholmsområdet beskjuts natten mot torsdagen. Tidigare på kvällen blir en man bortförd i centrala Stockholm – tre män anhålls.

20/1 – Polisen inleder en så kallad särskild händelse med anledning av den pågående våldsspiralen i huvudstaden, efter nya skottdåd och sprängningar nattetid. Sent på kvällen skjuts en man till döds i Huvudsta centrum i Solna. I Skarpnäck inträffar en explosion i ett trapphus.

21/1 – En villa i Tumba beskjuts under natten. Skottlossning i Enskededalen på eftermiddagen. Ingen hittad skadad men tre grips. Besked att polisen i Stockholm temporärt förstärks med ett hundratal ingripandepoliser från andra regioner.

26/1 – Stor polisinsats i Solna – flera vapen hittas. Kopplas till våldsvågen i Stockholm.

27 /1 – Explosion vid port till flerfamiljshus i Akalla.