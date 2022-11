GW om indragna vittnesskyddet: ”Mycket märkligt beslut”

I måndags kunde TV4:s Kalla fakta avslöja att en man som lever under dödshot fick sitt vittnesskydd indraget under en pågående rättsprocess där han är ett nyckelvittne. Mannen som har kriminell bakgrund lever nu under akut hot.

– Man har dragit in vittnesskyddet med hänvisning till att han fortsätter med sin kriminella aktivitet, vilket är ovidkommande, säger Leif GW Persson.

– Han ska ju upp en vända till och vittna. Han har faktiskt ställt upp vilket är väldigt ovanligt i de här kretsarna. Nu har man fått ett vittne för en gång skull och då hanterar man honom på det här viset och det ger ju onekligen ganska konstiga signaler, menar Persson.