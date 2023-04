Den amerikanske sångaren och aktivisten Harry Belafonte är död, rapporterar The New York Times. Enligt Belafontes talesperson, Ken Sunshine, ska han ha dött i sitt hem på Manhattan i New York till följd av en hjärtinfarkt.

Harry Belafonte föddes 1927 i stadsdelen Harlem i New York av föräldrar som hade emigrerat från Västindien.

Dit skickades också Belafonte som barn för att bo flera år med sin mormor på Jamaica, eftersom hans mamma var rädd att han skulle hamna i dåligt sällskap.

0:39 "Day-O!" – se när Harry Belafonte ger smakprov på monsterhiten i Nyhetsmorgon 1997

En av 50-talets största folkmusiker

Han slog sedan igenom på 1950-talet då USA präglades av segregation och där diskrimineringen av landets svarta befolkning var utbredd.

Han förknippas ofta med musikstilen calypso och var känd för låtar som "Day-O" och "Jamaica farewell".

– Han slog igenom innan Elvis, det ska vi inte glömma. Han var en underbar man och jag hade ynnesten att som ung tonåring få träffa honom på Scandinavium på 70-talet. Det var en jättefin stund som jag minns med värme, säger Ronny Svensson, frilansskribent och journalist.

1956 släpptes albumet "Calypso" – den första lp:n någonsin som sålde i en miljon exemplar. Skivan anses vara startskottet på en stor våg av musik från Västindien.



Han blev också filmstjärna efter att ha medverkat i filmatiseringen av Broadway-musikalen "Carmen Jones".

– Han var mångsidig, och en väldigt duktig skådespelare. Han gjorde inte många roller, men de han gjorde valde han med fingertoppskänsla, säger Ronny Svensson.

Viktig för medborgarrättsrörelsen

Men störst avtryck gjorde Belafonte utanför scenen. Han var en viktig person för medborgarrättsrörelsen i USA under 1960-talet, och riskerade ständigt sin underhållningskarriär på grund av sin aktivism.

Martin Luther King Jr och Harry Belafonte blev nära vänner när Belafonte engagerade sig i rörelsen – ett engagemang som fortsatte även efter Luther King Jr:s död 1968.



Harry Belafonte blev 96 år gammal.