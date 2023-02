Under onsdagskvällen kom beskedet att Stockholms regionpolischef Mats Löfving hittats död i sitt hem. Under torsdagen höll polismyndigheten en tyst minut med anledning av Löfvings bortgång. I spelaren ovan berättar Per Hermanruyd, politisk kommentator på TV4 Nyheterna, om reaktionerna efter dödsfallet. Sorgen är stor. ”Många inom polisen menar att han utsattes för ett karaktärsmord”, säger han.

Läs mer