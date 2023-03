Etermedia riks dokumentär:

Barnen på fjärde våningen, av Lovisa Thuresson, Hasse Johansson och Camilla Ziedorn.

Kommunala grundskolan Sorgenfri i Malmö städar undan elever som är i behov av extra stöd. I stället för extra hjälp placerades de på vinden utan vare sig riktiga lärare eller undervisning, något som fått förödande konsekvenser för barnen och slutat i kriminalitet.

Partiernas hemliga pengar, av Emil Hellerud, Daniel Gökinan och Emilia Berggren Sörlin

I dolda inspelningar avslöjades hur 5 av 8 riksdagspartier var beredda att kringgå lagen om partifinansiering. Två av regeringens nuvarande ministrar fanns med bland de toppolitiker som gav tips på hur antikorruptionslagen kunde rundas.

Etermedia riks nyheter:

Smutsiga personuppgifter, av Emil Hellerud och Lovisa Thuresson

Flera stora svenska företag använder personuppgifter som samlats in med hjälp av varumärkesstölder och kan kopplas till misstänkta bedrägerier. C More, Compricer och Viaplay är några av de företag som avslöjades i Kalla faktas granskning av den smutsiga datahandeln på nätet.