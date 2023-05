Två poliser skadades i samband med Stockholmsderbyt

Två poliser har skadats i samband med sammandrabbningar under fotbollsmatchen mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF vid i Stockholm.

En polis är förd till sjukhus efter att ha fått en ölburk kastad i huvudet vid Slussen vid 13.30-tiden.

– Det var en gruppering människor som höll på att drabba samman med en annan gruppering. När poliserna gick emellan fick en av dem en ölburk kastad i huvudet, säger polisens presstalesperson. Helena Boström Thomas.

Polisen är som det verkar inte allvarligt skadad, enligt polisen.

Strax efter klockan 14 gick ett 20-tal personer till attack mot polis vid en av ingångarna på Tele2 arena. Då skadades en polis i benet när ett föremål kastades mot polisen. En annan polis fick en bengal på sig men klarade sig utan skador.

Ingen har gripits för händelserna men polisen har inlett förundersökningar om våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman samt försök till grovt våld mot tjänsteman.