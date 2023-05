Rysslands anfall på Ukraina tvingar det svenska folket att ta ställning för eller emot Nato.

För det är de tveksamma som försvinner i TV4 Nyheternas opinionsundersökning.

Det går att säga mycket om Rysslands angrepp på Ukraina. Listan på misstänkta krigsbrott blir allt längre. Massakern i Butja chockerade omvärlden. Ryssland har upprepade gånger anklagats för att rikta in sig på civila mål som skolor och sjukhus. Och rapporterna om summariska avrättningar och systematiska våldtäkter har duggat tätt.



Det här måste man förhålla sig till på något sätt. Vad innebär det för svensk säkerhet? Vad innebär det för mig? Det här har effekten att svenskarna börjar landa i någon form av åsikt om Nato. I allt större utsträckning en positiv sådan. Motståndet finns kvar, utan några större opinionsförändringar. Men det blir allt svårare att hävda att kriget i Ukraina skulle vara något övergående, något som inte påverkar oss.



Processen har naturligtvis snabbats på av att Socialdemokraterna bytte fot i Natofrågan förra året. Många av de mest vankelmodiga har varit just socialdemokrater. Och ganska uppenbart är att det också tagit lite tid för socialdemokratiska väljare att vänja sig vid tanken att de kan vara för ett Natomedlemskap. Decennier av svensk neutralitetspolitik skakar man inte av sig i en handvändning. Men att döma av opinionssiffrorna börjar det släppa nu.



Att vara skeptisk till ett Natomedlemskap är en fullt legitim politisk hållning. Det är inte omöjligt att den sidan kan få mer luft under vingarna av den utdragna medlemsprocessen till försvarssamarbetet. Långdragna förhandlingar med det nyckfulla Turkiet och Ungern gör ingen glad. Men i takt med att nya bomber faller över Ukraina tar Sverige ställning. Svenskarna kommer nu ned på någon sida om gärdesgården: för eller emot Nato. Sällan har opinionskartan ritats om så här snabbt.