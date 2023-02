Nyförvärvet målskytt i Blåvitts seger

Under måndagen gick IFK Göteborg in i svenska cupen när man omgående drabbade samman med Utsiktens BK i ett Göteborgsderby. I Blåvitt gjorde Adam Carlén tävlingsdebut från start i sin nya klubb, medan anfallsstjärnan Marcus Berg inledde på bänken. På frånvarolistan: Anders Trondsen, Sebastian Eriksson och Abundance Salaou. Hos gästerna Utsikten saknades nyförvärvet från BK Häcken, Alexander Faltsetas.

Det var favorittippade IFK Göteborg som öste på från start och kom till flera bra chanser inom loppet av matchens inledande tio minuter. Två minuter in drog nyförvärvet Elias Hagen bollen i ribban och strax senare fick även Hussein Carneil ett fint skottläge utifrån, men träffade inte mål.

Men mycket välförtjänt kom den blåvita ledningen mot ett Utsikten som hade mycket svårt att etablera något vidare spel. I den tolfte minuten ställde man om blixtsnabbt genom Eman Markovic som, i stället för att passa, tog skott på egen hand. Bollbanan ställde Utsiktens målvakt Hossin Lagoun totalt och 1-0 var ett faktum.

Matchbilden jämnades ut något, även om Blåvitt hade det mesta av bollinnehavet. I den 37:e matchminuten tappade hemmalaget boll i utsatt läge och efter ett skott som turligt blev till ett inlägg kunde Albin Skoglund sätta pannan till och nicka in kvitteringen till 1-1. I samband med målet blev IFK Göteborgs målvakt Pontus Dahlberg liggande efter en smäll mot foten - och tvingades till byte. In i spel kom Adam Ingi Benediktsson.

Hemmalaget skulle dock replikera - snabbt. I den 39:e minuten satte Emil Salomonsson in bollen i straffområdet och på ett tillslag skickade Hussein Carneil in bollen i nät till en 2-1-ledning. Innan halvtidsvilan skulle även 3-1 komma när Elias Hagen fick öppet mål efter ett tveksamt ingripande från Utsikten-målvakten Hossin Lagoun.

Matchens första målsskytt Eman Markovic i paus:

- Vi leder välförtjänt, men det har inte varit jättebra. Men vi har skapat en del och gjort tre mål, så det är okej, sa Markovic till C More.

Om sitt mål sa norrmannen:

- Det var ett fint mål. Jag gjorde ett likadant på träning förra veckan. Emil (Salomonsson) tar ett 50-meterslöp som gör att det öppnar upp och att deras försvarare tar ett steg till vänster.

Till den andra halvleken valde gästernas tränare Bosko Orovic att förändra och bytte ut Östersund-nyförvärvet Ronald Mukiibi till förmån för Erik Gunnarsson.

En inte lika händelserik andra halvlek som den första präglades ändå av ett hemmalag som kontrollerade händelserna på Bravida arena. Suleiman Abdullahi fick ett läge från snäv vinkel, men lyckades inte överlista Hossin Lagoun och därmed spräcka sin målnolla i Blåvitt-tröjan.

18-årige Linus Carlstrand byttes in i spel och fick ett drömläge att utöka ledningen mot ett fortsatt blekt Utsikten, men fick inte till avslutet i den 71:a minuten.

Det skulle ändå komma att bli nerv i slutskedet av matchen. Efter en något tilltrasslad situation i IFK Göteborgs straffområde damp bollen ner framför Fredrik Martinsson, som klippte till och reducerade till 3-2.

Men närmare än så kom inte Utsikten, och Blåvitt kunde kamma hem samtliga tre poäng i tävlingspremiären på Hisingen.

- Jag tycker att vi började väldigt bra även om de ägde bollen. Vi var kompakta men tyvärr fick de in ett mål och då hamnade vi i obalans. I andra halvlek tycker jag vi visade hjärta och att vi kunde stå emot, säger Utsiktens målvakt Hossin Lagoun till C More efter slutsignal.

Något gladare miner var det i IFK Göteborg-lägret och hos nyförvärvet Elias Hagen, som alltså blev målskytt i debuten.

- Det var fint att vinna och fint att göra mål. Vi spelade inte så bra, men vi fick en god start på andra halvlek och hade vi bara gjort mål på våra chanser hade vi kunnat avgöra matchen tidigare, säger han i C More, och kommenterar sin första tid i Blåvitt:

- Det är ett fint gäng och jag har kommit in bra i det. Det kommer bara att bli bättre och bättre ju mer jag kommer in i det.

Till helgen gästar IFK Göteborg Gais i ännu ett Göteborgsderby i grupp 7 av svenska cupen. För Utsiktens BK väntar bortamöte mot IFK Norrköping.