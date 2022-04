Hudspecialist Sofia Mellström delar med sig av sina bästa tips och fokuserar på skönhet för mogen hud. Här är Sofias inköpslista:



1. Grunden till allt

Syra-peeling:

• By Whishtrend Madelic acid 5% Skin Prep Water

• Paulas Choice Resist Advanced Smoothing Treatment 10% AHA

• Medik8 Sleep Glycolic



Fuktcreme:

• Peter Thomas Roth Water Crench Cloud Cream

• Klairs Rich Moist Soothing Cream

• Kiehls Ultra Facial Cream



2. Filter på tub

Primer:

• Filorga Time Flash

• Makethemake Niacinamide Soft Focus Primer

• Laura Mercier Pure Canvas Primer Illuminating



3. Jobba tunt

Foundations:

• bareMinerals Complexion Rescue

• Ilia Super Serum Skin Tint

• Babor Tinted Hydra Moisturiser

• Clarins Milky Boost Creme

• Jane Iredale Dream Tint



Concealers:

• Makethemake Ceramide Elastic Concealer

• Jane Iredale Active Light Under-Eye Concealer

• By Terry Densiliss Concealer Anti-wrinkle Dark circle



4. Värm huden

Bronzers:

• Ilia Nightlight Bronzing Powder

• Maria Åkerberg Bronzer

• Sensai Silky Bronze Sun Protective Compact SPF 30



5. Skuggtricket

Palett:

• bareMinerals Mineralist Eyeshadow palette

• Jane Iredale Eye shadow kit Pure basics

• Laura Mercier Caviar Stick Eye Colour Shimmer



6. Öppna blicken

• bareMinerals Strength and length Serum infused mascara

• Clarins Supra lift and curl mascara

• Ilia Limitless Lash mascara



7. Smarta brynfixaren

• MTM Peptide Building brows

• Hourglass Arch Brow Volumizing Fiber Gel



8. Bäst på läppen

• Babor Line Correcting Pencil

• MTM Lipid Lip Balm