Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar vill bidra till Musikhjälpens insamling och auktionerar ut en beigerosa blus från Ahlvar Gallery på Tradera. En blus hon hade på sig under en omröstning som ledde till att stoppa marknadshyror.

– Jag hoppas någon vill känna en bit från den historiska händelsen, säger Dadgostar.



Just nu ligger priset på 6000 kronor men Dadgostar har konkurrens från andra politiker då bland annat Annie Lööf skänkt en kostym och Lena Hallengren bjuder på fika. Och just nu har Morgan Johanssons lagbok högst bud i insamlingen som ska gå till barn på flykt.

– Vi får väl se på slutet vem som har vunnit, säger Nooshi Dadgostar.



