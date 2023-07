Några av storfilmerna som för närvarande är under produktion och nu riskerar att försenas är "Wonder Woman 3", "Ghostbusters 4", "Mufasa: The Lion King" och "Avatar" del 3 och 4. Även Ridley Scotts kommande Gladiator-uppföljare väntas påverkas, enligt BBC.

Den svenske skådespelaren Alexander Karim som medverkar i "Gladiator 2", säger till TV4 Nyheterna att storstrejken får stora konsekvenser, men att det görs för en god sak.

– Alla stora reformer i världshistorien har genomförts efter att folk satt ner foten. Det leder alltid till att någon kommer i kläm och att produktioner måste pausas, men i slutändan brukar det blir bättre, säger Alexander Karim som just nu spelar in Gladiator 2 med flera amerikanska skådespelare.

Succéserien kan försenas

När det gäller tv-serier kan det bli förseningar för bland annat HBO:s "House of the Dragon".

Skådespelarfacket SAG-AFTRA, som vid en pressträff på torsdagen aviserade att strejken skulle dra i gång vid midnatt lokal tid, representerar 160 000 skådespelare, etermediajournalister, programledare, dansare, DJ:s och stuntartister och har inte strejkat sedan 1980.

Även manusförfattarna strejkar, sedan 2 maj. Senast både manusförfattare och skådespelare i Hollywood strejkade tillsammans var 1960.